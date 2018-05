Nesta quinta-feira, dia de feriado religioso, também se assinala um evento sobre o coração

Primeira Feira do Coração no Jardim de Santa Luzia

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promove a 1.ª Feira do Coração, no Jardim de Santa Luzia, entre as 10h e as 17h, com diversas actividades. Num dia dedicado à saúde e bem-estar, a feira disponibilizará à comunidade rastreios gratuitos de glicémia, pressão arterial, índice de massa corporal, audição, reflexologia, como também aulas ao ar livre, como a ginástica funcional, pilates, yoga (actividades que têm sido desenvolvidas pela Junta ao longo do ano,) e uma aula de zumba. No recinto, será possível conhecer o trabalho de diversas associações e assistir a demonstrações de futebol, ciclismo e hip-hop.

Com o intuito de dinamizar na freguesia a procura de hábitos saudáveis, como também de sensibilizar, a tarde será preenchida pela palestra ‘Coração Saudável é mais Saúde - Uma abordagem à Nutrição, Exercício Físico e Hipertensão e o Sal’, com os palestrantes Dra. Andreia Castro, Prof. Odette Dias, e o cardiologista João Adriano Sousa. O evento é gratuito

Solene Eucaristia do Corpo de Deus

A Solene Eucaristia, seguida de procissão, por ocasião da Solenidade do Corpo de Deus, terá

às 18 horas, na Sé Catedral do Funchal.

Casa de Saúde S. João de Deus comemora o Corpo de Deus

A Casa de Saúde São João de Deus irá celebrar a Festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo.

A comemoração inicia com a actuação da Banda de Música ‘Os Artistas’, às 09h00 pelos jardins e Unidades de Internamento da instituição de saúde. A celebração eucarística está programada para as 10h00, presidida por D. Teodoro de Faria, bispo emérito do Funchal, e concelebrada pelo Pe. Aires Gameiro, Capelão da Casa de Saúde. A animação litúrgica do Grupo Coral estará sob a orientação do Ir. Horácio Monteiro e com participação das Confrarias do Santíssimo Sacramento. De seguida haverá a Procissão com a bênção dos Utentes, que percorrerá as Unidades e os espaços abertos da instituição, com os típicos tapetes de flores convencionados pela Família Hospitaleira.

Campeonato Regional de Ténis para o escalão Sub 12 de ténis de mesa

A Associação de Ténis da Madeira organiza nos dias 31 Maio, 2 e 3 de Junho de 2018 o Campeonato Regional de Ténis para o escalão Sub 12, prova que se realiza nos campos de ténis do Parque Desportivo de Agua de Pena em Machico e que conta com a participação de 4 atletas femininas em representação do Club Sports Marítimo (1), Ludens Clube Machico (1) e Roberto Costa Ténis Clube (2) e de 9 atletas masculinos em representação do Ludens Clube Machico (7) e do Roberto Costa Ténis Clube (2). Os jogos serão realizados à melhor de 3 partidas com tie-break e com a disputa de ‘Ponto de Ouro’.