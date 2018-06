Nesta quarta-feira, Dia de Santo António, a festa continua com artistas para conhecer na sua agenda

No último dia das festas, sobe ao palco, pelas 21 horas, o grupo Buzico. Depois, pelas 21 horas, actua o conhecido artista madeirense Ruben Aguiar. O músico, que possui muitos seguidores, lançou há pouco tempo o tema ‘Jessy’, tendo o ‘videoclip’ sido gravado na Região. Neste momento, a música original já conta com mais de 77 mil visualizações na plataforma digital do Youtube.

Apresentação de campanha para doar sangue

O Serviço de Saúde da Região apresenta, pelas 12 horas, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a campanha ‘BE THE ONE – Junta- ao Cristiano Ronaldo e ao SESARAM. Doa Sangue. Podes Salvar uma Vida’.

Serviço de Cardiologia realiza pela primeira vez na RAM Estudos Electrofisiológicos e de Ablação

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, E.P.E), através do Serviço de Cardiologia, dirigido pelo médico cardiologista António Drumond Freitas, inicia a realização de Estudos de Electrofisiologia Cardíaca e Ablação, no Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Para a concretização destes estudos, para além da participação do especialista em cardiologia do SESARAM, Nuno Santos (com a subespecialidade de electrofisiologia) deslocam-se à região três especialistas de reconhecido mérito nacional e internacional nesta área: o professor Pedro Adragão, chefe de Serviço de Cardiologia, responsável pelo Centro do Ritmo Cardíaco do Hospital da Luz e Unidade de Arritmologia e Pacing do Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, o cardiologista e electrofisiologista do mesmo Hospital, Pedro Carmo, e o técnico de cardiopneumologia, Ricardo Bernardo. Através desta iniciativa, que envolve especialistas regionais e nacionais, o Serviço de Cardiologia do SESARAM pretende fomentar a partilha de conhecimentos e experiências no âmbito da Ecletrofisiologia Cardíaca, especialidade que envolve o diagnóstico e o tratamento das arritmias cardíacas, num ambiente informal de normal funcionamento dos laboratórios de hemodinâmica, sendo uma mais-valia para o Serviço de Cardiologia e para os doentes da RAM, uma vez que não terão de se deslocar para fora da região para a realização destes estudos.

Sindicato dos Professores da Madeira realiza conferência de imprensa

A Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) realizará na sua sede, à Calçada da Cabouqueira, pelas 11h, uma conferência de imprensa, na qual será apresentada a decisão sobre a continuidade ou não da greve a todas as actividades de avaliação, na sequência da apresentação de uma proposta para recuperação do tempo de serviço, pela Secretaria Regional de Educação, após consulta aos sócios do SPM.

Apresentação das Festas do Concelho do Porto Santo

A apresentação do programa cultural e desportivo das Festas do Concelho do Porto Santo - São João 2018 terá lugar às 18h, na Fonte de São João, na cidade do Porto Santo.

Comemorações do Dia da Freguesia de Santo António da Serra

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, estará presente, pelas 18h30, nas comemorações do Dia da Freguesia de Santo António da Serra, em Machico. A cerimónia tem lugar no Salão Nobre da Junta de Freguesia. Antes, às 11h, vai assinar, no auditório da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, um protocolo entre a SRAP e o ‘Crédito Agrícola’, no âmbito da criação de uma linha de crédito bonificada para a campanha 2018 da cana-de-açúcar

Apresentação pública do meio aéreo que irá integrar o Plano Operacional de Combate a Incêndios 2018

Terá lugar, pelas 17h00, no Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, a apresentação pública do meio aéreo que irá integrar o Plano Operacional de Combate a Incêndios 2018 que entra em vigor no próximo dia 15 de Junho.

GR assina contratos de apoio ao investimento em saúde mental

O Governo Regional da Madeira assina, pelas 16 horas, no salão nobre do Governo, os contratos de apoio ao investimento em saúde mental com várias instituições particulares de solidariedade social com objectivos de saúde. Os apoios totalizam o valor de 3,1 milhões de euros. Esta cerimónia contará com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Assinatura de um protocolo entre a CMF e a Ordem dos Psicólogos Portugueses

Pelas 12h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a assinatura de um protocolo de colaboração institucional entre a Câmara Municipal do Funchal e a Ordem dos Psicólogos Portugueses. O presidente da CMF, Paulo Cafôfo, e o bastonário da OPP, Francisco José Miranda Rodrigues, estarão presentes na ocasião.

Conferência sobre o Rali Vinho Madeira

A Organização do Rali Vinho Madeira realiza, esta quarta-feira, 13 de Junho, uma conferência de imprensa para abordar a edição da prova, que vai decorrer nos dias 3, 4 e 5 de Agosto.

Plenário na Assembleia Legislativa

Pelas 9 horas, terá início uma reunião plenária na Assembleia Legislativa da Madeira, sendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos a apreciação na generalidade do projecto de resolução, da autoria do PSD, intitulado ‘Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo - Limites de vento’.

Apresentação da 4.ª Edição da prova de Trail Running

A Associação Desportiva Galomar encontra-se a organizar a 4.ª Edição da prova de Trail Running, Cristo Rei Trail, que decorre no Concelho de Santa Cruz e que movimenta em média cerca de 500 atletas e muitos espectadores. A cerimónia de apresentação do evento acontece pelas 11h00, na Sala Atlântico do Hotel Galosol (Galo Resort Hotels).

Reunião da Comissão Regional do PS-Madeira

A Comissão Regional do Partido Socialista-Madeira reúne-se, esta quarta-feira, 13 de Junho, no hotel Dom Pedro, em Machico. A reunião tem início às 19h00, estando as declarações à comunicação social previstas para as 20h00.