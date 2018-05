Boas notícias para os apreciadores de café! Na próxima quinta-feira, a Nespresso inaugura a sua primeira Boutique na Madeira, mais concretamente no MadeiraShopping.

A inauguração, a decorrer no dia 10 de Maio, pelas 16h30, irá contar com a presença da directora de Mercado da Nespresso Portugal, Anna Lenz e com o director geral da Nestlé Portugal, Paolo Fagnoni, além do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.