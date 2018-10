Navio de cruzeiro cancelou escala no Funchal para fugir ao mau tempo

Por causa do mau tempo que fustiga a Madeira este sábado, o Sapphire Princess, um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, com capacidade para 2.670 passageiros, cancelou a escala prevista para hoje no Porto do Funchal, tendo rumado directamente para Arrecife, Ilha de Lanzarote, nas Canárias.

O majestoso navio de cruzeiro propriedade da Princess Cruises, que entrou em serviço em 2004 como o navio gémeo de Diamond Princess, deixara o Porto de Vigo, no Norte de Espanha, ao final da tarde desta quinta-feira, para rumar até ao Funchal. Com a aproximação do furacão Leslie e a previsão de ventos e agitação marítima fortes, este gigante dos mares rumou ‘fugiu’ da tempestade, rumando directamente a Sul, antecipando a chegada a aquele que era o destino deste cruzeiro após passar pelo Funchal.

É mais um dos contratempos provocados pelo furacão, cujas consequências fazem-se sentir sobretudo no ar, com o cancelamento das ligações aéreas, e no mar, com o cancelamento das viagens marítimas, incluindo a ligação ao Porto Santo.