Navio Alpino da Marinha italiana visita a Madeira na próxima segunda-feira

O navio italiano ‘Alpino’ estará de visita ao Porto do Funchal na tarde da próxima segunda-feira, dia 7 de Maio.

De acordo com a informação facultada pelo Consulado Honorário de Itália no Funchal, o Comandante do navio e o consul de Itália, Luigi Valle vão apresentar cumprimentos a diversas entidades regionais, como o Representante da República, o presidente da Assembleia Legislativa Regional, o Comandante da Forma Armada, o Comandante Naval e a Câmara Municipal do Funchal, seguido de um almoço a bordo do navio Alpino.

A partida do navio italiano está marcada para o final do dia seguinte, 8 de Maio.