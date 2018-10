‘Navigator of the Seas’ falha escala na Madeira após avaria

O navio de cruzeiros ‘Navigator of the Seas’, que deveria fazer escala no Funchal esta tarde (chegada estava prevista para as 13 horas) vai permanecer em Vigo, porto a norte de Espanha, depois de, alegadamente, ter-se partido um dos estabilizadores em alto-mar (Golfo da Biscaia) quando vinha de Southampton na noite de domingo.

O navio de 311 metros de comprimento da Royal Carribean e capacidade para mais de cinco mil pessoas a bordo (1.213 tripulantes e 3.807 passageiros) está neste momento atracado no porto de Vigo, onde estão a ser realizadas as operações de conserto do casco, prevendo-se que possa sair rumo ao porto de Las Palmas, nas Canárias, que era a escala seguinte após a Madeira.

Segundo o site de ‘Crew Center’, um membro da tripulação relatou o sucedido na noite passada, após o alerta do capitão que accionou o ‘código bravo’ o que levou toda a tripulação ao estado de prontidão e de colete de salva-vidas. “Um dos estabilizadores do ‘Navigator of the Seas’ partiu e fez um buraco no casco”, contou, ainda que oficialmente nada se saiba, acrescentando foi preciso selar um compartimento accionando as portas corta-fogo, uma vez que havia água a entrar no navio. Situação resolvida cerca de duas horas depois.

A empresa líder mundial de cruzeiros marítimos acrescentou, oficialmente, que o navio deverá estar “totalmente operacional sem afectar sua manobrabilidade ou a segurança de nossos hóspedes e tripulação”, acrescentando que “devido ao tempo necessário para fazer o reparo” tornou-se necessário modificar o itinerário inicial.

Hoje no Porto do Funchal eram esperados dois navios, sendo que apenas o ‘Celebrity Silhouette’ está no cais sul, vindo de Tenerife com 2.942 passageiros e 1.239 tripulantes.