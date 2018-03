Nasceram mais crianças em 2017 na Madeira do que em 2016

“Em 2017, os dados preliminares da demografia indicam para a RAM um saldo natural negativo, de -552 indivíduos, inferior ao observado no ano transacto (-756 indivíduos), resultante de um número de nados vivos (1.961 indivíduos) inferior ao número de óbitos (2.513 indivíduos)”, informa a Direcção regional de Estatística da Madeira.

“Faz-se notar, no entanto, e relativamente ao ano anterior, um aumento de 5,5% nos nados vivos (1.858 indivíduos em 2016) e uma diminuição de 3,9% nos óbitos (2.614 indivíduos em 2016)”, acrescenta, a DREM, dando ainda conta que “foram averbados 7 óbitos com menos de 1 ano e 1 feto morto (5 óbitos com menos de 1 ano; 2 fetos mortos em 2016)”.

“Ainda neste período, registaram-se 959 casamentos, mais 11,4% que em 2016 (861)”, conclui.