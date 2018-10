“Garantir os serviços máximos quando são cancelados os voos”. O deputado do PCP, Ricardo Lume, volta a trazer os cancelamentos para o inquérito e a forma como a companhia tratou vários passageiros aquando desses cancelamentos. Antonoaldo Neves diz concordar em absoluto com o deputado, sublinhando uma lógica de melhoria do atendimento e fechando assim a segunda ronda de perguntas.

Começa o terceiro bloco do inquérito com as questões do deputado Eduardo Jesus: “A rota da Madeira é uma rota comercial como qualquer outra do portefólio da TAP? A natureza é comercial, não tem qualquer outra motivação que não seja a do negócio?”

Responde Antonoaldo Neves: “Cada rota é vista de forma individualizada e a minha actividade é a prestação de serviço de transporte aéreo”. O CEO acrescenta que a “Madeira é um mercado importantíssimo para a TAP, que continuará a operar para a Madeira independente do resultado. E diz ainda: “Os resultados mudam de um dia para outro. Temos compromisso com a Madeira para sempre

Eduardo Jesus volta a questionar se o presidente da companhia aérea tem ou não mais alguma motivação com a Madeira para além da comercial. Neves responde que sim, como “relevância estratégica, papel estratégico no fortalecimento da nossa posição em Portugal. É amplo o espectro”.

Sobre os preços para residentes na Madeira e não residentes, Antonoaldo Neves atira: “Essa é uma pergunta que não tem cabimento. Se isto aqui fosse outro país era xenofobismo. Não tenho tarifa para residente e não residente, isso é crime”.

Entretanto a palavra é novamente do deputado Carlos Rodrigues que diz: “Não queria entrar mais nas tarifas, mas terá de ser. Um madeirense quando vai a Lisboa, tem de regressar. E para regressar a menos de 200 euros eu teria de esperar, pelo menos, 10 dias”. O social-democrata exemplifica com simulações e reitera que para viajar pelo preço mais baixo teria de esperar vários dias em Lisboa: “O que o Sr. Engenheiro mostrou há pouco é uma verdade absoluta [simulações de voos a 78 euros]. Mas o que estou a dizer também”.

O inquérito continua com as questões do vice-presidente da bancada do PSD, agora sobre operacionalidade do Aeroporto da Madeira e limites de vento.