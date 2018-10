Não residentes compraram 9,7% dos imóveis na Madeira em 2017

O valor dos imóveis adquiridos, em 2017, na Região Autónoma da Madeira pelos não residentes representou quase 10% do valor de todas as transacções realizadas. Este é, aliás, um valor superior à média nacional, que se situou nos 11,5%

Se a média nacional do valor médio das aquisições de imóveis pelos não residentes é quase 50% superior ao registado no conjunto do mercado, na Região apenas mais 18,5%, ainda assim uma média por imóvel de 23.520 euros a mais do que o global dos negócios imobiliários na Madeira.

Uma vez que dos 4.868 imóveis transaccionados por um total de quase 504 milhões de euros a média ascendia a 103.520 euros, a dos não residentes ascendiam de um total de 476 adquiridos ao valor global de quase 60,5 milhões de euros, à média de cerca de 127.040 euros.

A nível nacional, segundo as contas publicadas hoje pelo INE, “em 2017, 7,7% dos imóveis transaccionados em Portugal foram vendidos a não residentes, correspondendo a 11,5% do valor total transaccionado (7,3% e 12,5%, respectivamente, em 2016). As vendas de imóveis a não residentes aumentaram 19,2% em número e 22,6% em valor face a 2016 (+11,4% e +4,6%, no ano anterior). À semelhança do ano anterior, foram os residentes em França que mais imóveis adquiriram em Portugal (19,6% do valor total), seguidos pelos residentes no Reino Unido (16,2%)”, frisa.

No total, os não residentes em Portugal compraram 17.388 dos 226.617 imóveis transaccionados no ano passado, representando mais de 2,78 mil milhões de euros do total de 24,3 mil milhões de euros do negócio imobiliário em franca expansão.

Já “o valor médio dos prédios vendidos a não residentes em 2017 (160.407 €) foi quase 50% superior ao valor médio das transacções globais (107.381€). No mesmo ano, 6,8% dos imóveis vendidos a não residentes tinham um valor unitário igual ou superior a 500 mil euros, correspondendo-lhes 36,3% do valor total”, analisa.

Mais de 3/4 do valor das aquisições por não residentes localizou-se nas regiões do Algarve (42,8%) e Área Metropolitana de Lisboa (35,0%). Foi nesta última região que o valor médio das aquisições foi o mais elevado (276,8 mil euros)”, acrescenta ainda a nota, que faz a análise aos vários indicadores.

Em algumas delas, a Madeira destaca-se por estar em 4.º lugar entre as regiões que tiveram valores e proporções do valor dos imóveis adquiridos pelos não residentes mais altos. Os 12% só ficaram atrás dos inalcansáveis 40,9% do Algarve, mas já perto dos 16,4% da região do Oeste e dos 14,6% da região do Alentejo Litoral. Também num ‘ranking’ que analisou o contributo regional do valor dos imóveis adquiridos por não residentes no total do país, a RAM destaca-se em 5.º, logo atrás do Algarve, de Lisboa, do Porto e da região Oeste.