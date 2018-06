Não há meios para prestar cuidados paliativos à maioria dos doentes

Estimativas do SESARAM indicam que 73% dos doentes com necessidade de cuidados de saúde permanentes, devido a doenças crónicas, morrem sem receber os serviços que precisavam. Faltam recursos humanos e verbas para a implementação da rede regional, segundo revela uma reportagem que constitui a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO.

A foto em maior destaque para primeira página ilustra o evento em que Paulo Cafôfo participou ontem em Londres. Numa sala lotada, o autarca falou como candidato a presidente do Governo Regional e defendeu o voto dos emigrantes nas eleições regionais.

A enorme adesão do público ao espectáculo do Panda no Parque de Santa Catarina, a primeira escala na Madeira do avião da TAP com uma pintura retro e o empate da selecção portuguesa frente à Bélgica são outras notícias com referência na primeira página.