“Na nossa juventude reside o futuro”, disse Miguel Albuquerque

Na sessão de abertura do ‘Fórum da Juventude’ o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque referiu no seu discurso que os jovens são o futuro da democracia na Europa. Através de uma participação activa na vida pública. “Na nossa juventude reside o futuro” acrescentou.

Miguel Albuquerque desafiou os jovens a “aprofundar a democracia” e acrescentando “é vossa responsabilidade”.

Na apresentação do programa do fórum, o presidente da Associação DYPALL (Developing youth participation at local level), Bruno António referiu que o ‘Fórum da Juventude da Madeira’ passa por colocar a “juventude a fazer política”, correspondendo ao “desafio do Governo Regional”.

O ‘Fórum da Juventude da Madeira’ iniciou hoje e prolonga-se até domingo. Estão programadas diversas conferências, debates, workshop´s, entre outras actividades.