‘Música com a Natureza’ abriu com jazz num espectáculo memorável na praia do Porto Santo

Num cenário deslumbrante, o jazz fez as delícias na praia da Calheta.

Cerca de cem pessoas compareceram ontem, 6 de Abril, ao fim da tarde, na praia da Calheta, no Porto Santo, para ouvir jazz, naquele que foi o primeiro de três dias de concertos, integrados no programa ‘Musica com a Natureza’.

Numa organização da comissão para as comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo, o jazz foi rei neste primeiro espectáculo com o ‘Eco Trio - Jazz’, composto por Alexandre Andrade (Trompete); Vitor Anjo (Guitarra) e João Sousa (Contrabaixo).

Três músicos de grande qualidade não deixaram os seus créditos por mãos alheias e presentearam as cerca de cem pessoas, com belos temas de jazz, desde grandes sucessos americanos, a outros tantos de diversos países, em especial do Brasil.

Guilherme Silva, presidente da Comissão dos 600 anos, disse ao DIÁRIO que houve uma preocupação nestas comemorações dos 600 anos ir mais além nestas comemorações. “Tínhamos de realçar aquilo que construímos e que é o nosso adquirido, destes 600 anos, nas mais diversas expressões” referiu, salientando que a música tem um lugar “muito particular” neste vasto programa de comemorações.

As comemorações abriram “com chave de ouro” através de um “espectáculo deslumbrante”.

Já o presidente da edilidade local, Idalino Vasconcelos, considerou a iniciativa “louvável” para celebrar os 600 anos da ilha dourada, através de um espectáculo inédito e diferente, uma novidade “muito boa” que encantou os presentes, “quase 100 admiradores de jazz que ouviram atentamente as bonitas melodias, num final de tarde fantástico”.

O programa ‘Musicas coma Natureza’ prossegue esta noite, às 20 horas, no miradouro da Portela, com Vítor Sardinha & Nuno Nicolau (Violas de arame).

Para domingo é a ver de um nascer do sol diferente do habitual. A música vai subir até à Pedreira do Pico Ana Ferreira com Triângulo (World Music), com Rodolfo Cró (Guitarra); Carlo Figueira (Viola Baixo); Duarte Salgado (Percussão)