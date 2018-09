Museu de História Natural inaugura exposição sobre Günther Maul

A próxima exposição temporária do Museu de História Natural do Funchal, a inuagurar no próximo mês de Outubro, terá como foco a vida e obra de Günther Maul, que foi taxidermista, investigador e director daquele museu e o primeiro Doutor Honoris Causa da Universidade.

Esta foi uma das novidades avançadas esta manhã por Juan Silva, biólogo e conservador do Museu de História Natural do Funchal, à margem de uma visita guiada para um grupo de jornalistas.

O conservador recordou que este museu celebra a 5 de Outubro 85 anos, tenho sido o primeiro espaço do género a ser criado por uma entidade pública na Região. Aquele que é o Palácio de São de Pedro alberga o Aquário Municipal, duas salas para as exposições temporárias e, no primeiro andar, seis salas onde se pode visitar a exposição permanente composta por exemplares de fauna, flora, geologia e paleontologia que revelam a história natural do Arquipélago.

Nos bastidores do museu trabalham ainda 9 conservadores que têm à sua guarda parte das colecções do museu, cerca de 47 mil registos, o que corresponde a mais de 100 mil exemplares de fauna, flora, geologia, paleontologia do Arquipélago. Tratam-se de colecções de referência que estão disponíveis para qualquer investigador.