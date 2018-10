Museu de História Natural dinamiza conferência nos Paços do Concelho

O Museu de História Natural do Funchal promove, esta segunda-feira (22 de Outubro), uma conferência intitulada ‘O Museu de História Natural do Funchal e o conhecimento científico: A contribuição dos Conservadores ao longo de 85 anos’, que terá como orador Ricardo Araújo.

A conferência é aberta a toda a população e decorre, pelas 17 horas de hoje, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

A iniciativa integra as programa das comemorações do 85º do Museu.

Sobre o Museu de História Natural do Funchal

O Museu de História Natural do Funchal foi formalmente criado pela Câmara Municipal do Funchal em 1929, e inaugurado no dia 5 de Outubro de 1933, tendo sido o primeiro museu a ser criado por uma entidade pública na Região e o mais antigo ainda em funcionamento.

O Museu tem em exposição, ao longo de seis salas, 78 espécies de peixes, 247 espécies de aves, 14 espécies de mamíferos, 3 espécies de tartarugas marinhas, 152 espécies de insectos e outros invertebrados, 19 espécies de plantas e uma colecção significativa de rochas, minerais e fósseis marinhos, todos colhidos na área do Arquipélago da Madeira.

As colecções de estudo do Museu contabilizam hoje mais de 62 mil registos, representando mais de 200 mil espécimes oriundas do Arquipélago da Madeira e da Macaronésia, possuindo, neste momento, um quadro de nove conservadores, que mantêm uma actividade científica de relevo no contexto da Macaronésia.