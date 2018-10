Museu Casa da Luz acolhe conferência sobre alimentação com escolhas saudáveis

A Delegação Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove esta quinta-feira, dia 25 de Outubro, uma conferência sobre ‘Alimentação com escolhas saudáveis’ no Museu de Electricidade da Madeira, a cargo da oradora Diana Sousa.

A iniciativa surge no âmbito da celebração do Dia Mundial da Alimentação, estabelecido em Novembro de 1979 pelos países membros na 20.ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Neste dia realizam-se várias actividades relacionadas com a nutrição e a alimentação, com a participação de cerca de 150 países, incluindo Portugal.

O Dia Mundial da Alimentação pretende alertar para a necessidade da produção alimentar e reforçar a necessidade de parcerias a vários níveis; alertar para a problemática da fome, pobreza e desnutrição no mundo; reforçar a cooperação económica e técnica entre países em desenvolvimento; promover a transferência de tecnologias para os países em desenvolvimento e encorajar a participação da população rural, na tomada de decisões que influenciem as suas condições de vida.