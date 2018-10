Municípios e freguesias da Madeira recebem 75 milhões do Orçamento do Estado

A proposta do Orçamento do estado para 2019 prevê 69,4 milhões de euros de transferências para os municípios da Região. O maior beneficiado é o Funchal, que deverá contar com praticamente 15 milhões de euros. O Porto Santo com 1,9 milhões é o município menos favorecido.

Já para as freguesias, a proposta de Orçamento consagra quatro milhões para as freguesias da Madeira. As do Funchal, no seu conjunto, recebem 1,1 milhões de euros. O Porto Santo é o concelho em que as freguesias menos recebem, praticamente 155 mil euros. Mas como só tem uma freguesia, o valor referido é o segundo mais elevado, logo a seguir a Santo António, que vai ter direito a praticamente 2015 mil euros.

Nota, ainda, para 1,3 milhões de euros, que virão do saldo de gerência do Turismo de Portugal, para o Funchal, destinados “à recuperação das infra-estruturas e do património com interesse turístico existente no concelho do Funchal, no âmbito do acordo de colaboração técnico-financeiro para a reabilitação do centro histórico do Funchal”.