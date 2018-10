Município do Porto Santo recomenda medidas de auto-protecção

No seguimento das previsões meteorológicas para este sábado, dia 13 de Outubro, o Serviço Municipal de Protecção Civil da Câmara Municipal do Porto Santo recomenda as seguintes medidas de auto-protecção:

Vento Forte

- Feche portas e janelas e retire os objectos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais das janelas;

- Sempre que possível, evite as viagens para as zonas afectadas por este tipo de situação meteorológica;

- Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas;

- Preste atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados), que poderão ser afectadas por rajadas mais fortes de vento, bem como a uma possível queda de árvores;

- Os riscos que representam, com estas condições, os percursos auto e apeados, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras pelo que se aconselha cuidados especiais nas actividades durante o período em que vigora o aviso.

Chuva forte

- Esteja atento aos avisos e recomendações das autoridades competentes, mantendo-se informado do evoluir da situação;

- Em caso de inundação no interior de sua casa por excesso de chuva, contacte os Bombeiros locais e/ ou o Serviço Municipal de Protecção Civil do seu concelho;

- Ao conduzir nestas condições, reduza a velocidade, conduzindo com precaução devido a possíveis congestionamentos de tráfego. Tenha atenção aos lençóis de água que podem formar-se, não conduza ou estacione em zonas propícias a inundações;

- Tenha em atenção a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas e a limpeza de inertes que possam ser arrastados;

- Tenha em atenção que as estradas podem estar cortadas ou condicionadas ao trânsito;

Agitação marítima

- Atendendo à forte ondulação, é de evitar circular nas zonas costeiras (falésias, escarpas, vias marginais, passeios marítimos, praias);

- Nas zonas em risco de erosão costeira, a população deverá tomar atenção à eventual afectação de edifícios (habitações, estabelecimentos comerciais, apoios de praia, etc.), localizados junto à costa ou próximo de praias.

A chegada da tempestade Leslie ao arquipélago da Madeira, este sábado, está a gerar preocupação na Madeira e Porto Santo. A Porto Santo Line já cancelou inclusivamente as viagens de ligação entre as duas ilhas previstas para este sábado.

Recorde-se que a Capitania do Funchal a emitiu um aviso para vento para a Madeira e o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza a encerrar percursos pedestres e alguns caminhos florestais, em virtude do mau tempo. Também a TAP já cancelou a maioria dos voos com ligação à Madeira, até às 18 horas de amanhã.

Foram ainda cancelados diversos eventos de natureza desportiva e cultural devido à passagem da tempestade.