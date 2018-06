Mulheres Socialistas organizam actividades infantis sobre igualdade e inclusão

O Departamento Regional de Mulheres Socialistas (DRMS) organiza a iniciativa ‘Um Conto para a Igualdade’. Trata-se de um momento de leitura e actividades lúdicas para crianças, que serão dinamizadas por Fátima Spínola, Marta Freitas e Catarina Silva, tendo como objectivo fazer os mais novos pensarem sobre as questões da igualdade e da inclusão.

A iniciativa está marcada para sábado, 23 de Junho, às 16 horas, no Jardim de Santa Luzia, no Funchal.

Mafalda Gonçalves, presidente do DRMS, diz que esta iniciativa está em linha com a Estratégia Nacional de Igualdade e Não Discriminação (ENIND), que traça como objectivo principal a eliminação dos estereótipos de género, factores que estão na origem de comportamentos discriminatórios em função dos papéis sociais associados ao sexo ou em função da orientação sexual. Nesse sentido, o Departamento irá promover actividades em torno de duas obras cujas temáticas fundamentais são a igualdade e a inclusão.

A primeira obra, intitulada ‘Todos Fazemos Tudo’ (2011), da autoria de Madalena Matoso, editada pela ‘Planeta Tangerina’, “é na verdade um jogo em que várias personagens experimentam diferentes actividades da esfera pública e privada, sem haver qualquer discriminação em função do sexo”, refere.

O segundo livro denominado ‘Três com Tango’ (2005), escrito por Justin Richardson e Peter Parnell, e ilustrado por Henry Cole, conta a história verídica de dois pinguins-macho que chocam um ovo e formam uma família no Zoo do Central Park, em Nova Iorque.

A iniciativa dirige-se às crianças que poderão ir acompanhados por adultos.