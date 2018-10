Mulher condenada por homicídio de ex-deputado do CDS-Madeira

O homicídio do antigo deputado do CDS Carlos Morgado, a 1 de Março de 2015, no quarto de uma residencial da Rua da Carreira, foi obra de um casal e não apenas de Filipe Gil, o homem que o tribunal do Funchal condenou pelo homicídio. A condenação de Petra Tatiana pelo crime de homicídio, companheira de Filipe Gil, foi anunciada hoje pelo Supremo Tribunal de Justiça, na sequência de recurso da família do ex-deputado.

A arguida foi condenada a 16 anos de prisão, no cúmulo jurídico da pena por homicídio com as penas pelos crimes de profanação de cadáver e roubo por que fora já condenada no tribunal do Funchal.

A advogada que representa a família do ex-deputado, Yolanda Silva, confirmou ter recebido, de forma informal, a informação sobre a decisão do Supremo e reconheceu que a mesma vem corresponder à sua convicção, designadamente que o crime de homicídio fora praticado por ambos os elementos do casal.