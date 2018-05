Muitos abraços vão ser distribuídos nesta quinta-feira pelas ruas do Funchal, saiba o motivo na sua agenda

Jovens LGBTI distribuem abraços grátis contra a discriminação

Nesta quinta-feira, dia em que se assinala o Dia Internacional e Nacional Contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e apoiantes juntam-se por todo o país para acções de abraços grátis em simultâneo em Lisboa, Porto, Coimbra e Funchal. No Funchal, os abraços iniciam-se a partir das 16h30, porém, as comemorações começam às 9h30, com a assinatura de um Acordo-Compromisso entre a Câmara Municipal do Funchal e a Rede Ex-Aequo, no âmbito do Dia Internacional Contra a Homofobia e Transfobia e com o hastear da bandeira arco-íris no edifício da Câmara Municipal do Funchal. Às 11h e às 15h, haverá sessões de transmissão do documentário ‘RIP 2 My Youth’.

Segunda edição da peça de teatro ‘ID – A Tua Marca na NET 2.0’

A Madeira acolhe a segunda edição da peça de teatro ID – A Tua Marca na NET 2.0, uma iniciativa do Centro de Internet Segura (CISpt) que, de forma lúdica, pretende sensibilizar os jovens para os riscos e oportunidades associados ao uso da Internet. O projecto, fruto de um consórcio nacional, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Juventude e Desporto, traz três rostos conhecidos da televisão nacional. Pedro Górgia, actor de ‘Morangos com Açúcar’ e de ’Jardins Proibidos’, Alexandre da Silva, uma das caras da série humorística da SIC ‘Malucos do Riso’, e Tiago Aldeia, da novela ‘Doce Tentação’ da TVI, constituem o elenco desta aposta no teatro educativo. Integrada no programa Comunicar em Segurança, a peça ‘ID – A Tua Marca na NET 2.0’ será apresentada no Fórum Machico e no Centro Cultural John dos Passos (Ponta do Sol) pelas 10h30 e pelas 15h00, respectivamente.

Apresentação da 1.ª prova de Mondioring da Madeira ‘Do Mar à Serra’

Tem lugar, pelas 12h00, no auditório da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a conferência de apresentação da 1.ª prova de Mondioring da Madeira – ‘Do Mar à Serra’, que contará com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos. O Mondioring é uma modalidade canina, que teve o seu início nos anos 80, sendo considerado um desporto e um desafio com dificuldades progressivas para os participantes. Trata-se de uma modalidade que permite aos cães destacarem as suas aptidões e genética, a qualidade do treino e o controlo do condutor, factores que são avaliados em provas específicas. Estas provas englobam exercícios de obediência, exercícios de salto e exercícios de mordida, que se realizam num recinto vedado, com diverso material.

Encerramento da III edição do ‘Capelas ao Luar’ na Capela de Nossa Senhora da Conceição

É na Capela de Nossa Senhora da Conceição, em São Roque (Funchal), que o Projecto ‘Capelas ao Luar’ chega ao fim, a partir das 21 horas. Organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, este Projecto tem vindo a facilitar o acesso e o maior conhecimento das Capelas da Região, muitas vezes indisponíveis ao público em geral e possuidoras de referentes artísticos da mais alta importância, no panorama das artes e do património cultural regional. As visitas foram sempre precedidas de pequenos apontamentos musicais (21 horas), de música renascentista ou barroca, sendo gratuitas e apenas sujeitas à inscrição, conforme habitual, através do correio electrónico ‘capelasaoluar.drc@gmail.com’. Na sua III edição, esta iniciativa abrangeu, entre os meses de Abril e Maio de 2018, cinco Capelas, sendo esta a quinta a visitar, depois das Capelas de Nossa Senhora do Faial (Funchal), de Jesus, Maria e José (Calheta) de Sant’Ana (Funchal) e de Nossa Senhora do Loreto (Calheta). À semelhança das edições anteriores, também este ano foram, em cada um das visitas efectuadas, lançados os respectivos Guias Patrimoniais. Pelas 21 horas desta quinta-feira, um apontamento de música barroca e, às 21h30, realizar-se-á uma visita guiada à Capela, por Rita Rodrigues e Francisco Clode de Sousa. Será ainda lançado o Guia Patrimonial.

Rita Andrade visita o Polo da CRIAMAR

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade visita, pelas 11 horas, o Polo da CRIAMAR – Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens, localizado no Bairro de São Gonçalo. O Polo da CRIAMAR de São Gonçalo nasce de um protocolo com a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Habitação da Madeira, tendo sido cedido um espaço próprio para dar continuidade às actividades que a associação desenvolve junto da população jovem daquela zona, o que também permitiu alargar o seu âmbito de acção, através da criação da Escola do Conhecimento e da Biblioteca Comendador Manuel Pestana”.

Reunião da Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político

A Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político terá uma reunião pelas 10 horas para dar continuidade aos trabalhos referentes à ‘Revisão do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira (EPARAM)’.

Sessão sobre ‘Deficiência de selénio em Portugal’

A Pharma Nord, um dos maiores fabricantes de suplementos alimentares, realiza uma sessão exclusiva para profissionais de saúde e imprensa sobre o tema ‘Deficiência de selénio em Portugal’, que terá lugar no Hotel Meliá Madeira Mare, pelas 21h. Na sessão, serão apresentados os resultados de um estudo recente, desenvolvido por uma investigadora portuguesa, que levou à descoberta de deficiência de selénio nos solos portugueses. Sendo o trigo, fonte rica de selénio, o principal cereal consumido pelos portugueses através do pão e das massas, podemos concluir que existem baixos níveis de selénio na população portuguesa.

Reunião da Comissão da Administração Pública, Trabalho e Emprego

Os deputados da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego da Assembleia Legislativa terão uma reunião pelas 14h30, com um ponto único na ordem de trabalhos:realização da Audição Parlamentar ‘Sobre discriminação salarial exercida sobre os bombeiros do aeroporto afectos à empresa EFACEC’, com a presença do director do Aeroporto da Madeira, engenheiro Duarte Ferreira, em representação da ANA -Aeroportos de Portugal.

Reunião da Comissão Eventual para análise das implicações materiais do princípio da continuidade territorial

Os deputados da Comissão Eventual para “Análise das implicações materiais do princípio da continuidade territorial terão uma reunião pelas 11h30 com um ponto único na ordem de trabalhos: discussão sobre o andamento dos trabalhos.

Apresentação da II Meia Maratona Atlântida

Decorrerá, pelas 11h00, na sede da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira - Estádio do Carmo, Câmara de Lobos, a apresentação da II edição da Meia Maratona Atlântida, evento de carácter desportivo organizado pela AARAM - Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira em parceira com a Empresa de Cervejas da Madeira. O evento tem lugar no dia 27 de Maio.

Assinatura de contrato entre a EMACOM e a ELLALINK Ireland Limited

Pelas 9h15, o presidente do Governo Regional da Madeira estará presente na assinatura do contrato de fornecimento de uma ligação em cabo submarino, entre a EMACOM - Telecomunicações da Madeira, empresa do Grupo EEM que se dedica à actividade de telecomunicações, e a ELLALINK Ireland Limited, operadora de comunicações submarinas, com sede social em Dublin. Com a assinatura deste contrato, no Museu Casa da Luz, será materializada uma conexão submarina de telecomunicações, em fibra óptica, entre a Madeira e o continente, que se interligará com o cabo da Ellalink, ligando a América do Sul (Fortaleza) à Europa (Sines). Depois, pelas 11h15, Miguel Albuquerque, estará numa iniciativa da NOS Madeira, no Centro de Congressos da Madeira.

Acção de divulgação do Núcleo Museológico de Machico – Solar do Ribeirinho na Escola Cardeal D. Teodósio de Gouveia

A Câmara Municipal de Machico, através do Núcleo Museológico de Machico – Solar do Ribeirinho, realiza uma acção de divulgação daquele espaço museológico, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Cardeal D. Teodósio de Gouveia, entre as 10h45 e as 12h. A Conferência intitulada ‘O Solar vai à Escola’ pretende promover junto dos alunos de 3.º ciclo (7.º, 8.º e 9.º anos) a divulgação do Património Histórico e Museológico de Machico, bem como alertar para a defesa do património como garante da memória colectiva. Esta palestra faz parte das actividades do Dia 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus, do Solar do Ribeirinho e insere-se no programa da Semana da Escola que decorre entre 11 e 18 de Maio de 2018, naquele estabelecimento de ensino e tem como tema: ‘São Jorge: Memórias de um Povo’.

MASF assinala Dia Internacional dos Museus

O Dia Internacional dos Museus, celebrado a 18 de Maio em todo o mundo, será assinalado no Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) com um programa de actividades variado. À semelhança dos anos anteriores, os ingressos serão gratuitos, incluindo o acesso à Torre varanda mirante do Museu, que passou a integrar o circuito do Museu em 2017, após intervenção de restauro do painel de azulejos e reabilitação do espaço. O início das comemorações será marcado pela inauguração da exposição ‘A fábrica do açúcar’ de Filipa Venância. Testemunhos de uma indústria’, nesta quinta-feira.

Conferência sobre ‘Património Cultural da Região Autónoma da Madeira’

Decorre, entre as 10h15 e as 12h45, no Museu de Electricidade Casa da Luz, a Conferência sobre ‘Património Cultural da Região Autónoma da Madeira’, integrada nas comemorações do Dia Mundial dos Museus e no Ano Europeu do Património Cultural. Organizada pela Associação de Investigação Científica do Atlântico, a conferência será moderada por Vanda Bastos Martins, do Departamento de Turismo, Património e Ambiente da AICA, tendo como oradores a directora do Museu Quinta das Cruzes, Teresa Pais e Rui Carita, professor da Universidade da Madeira. A entrada a livre, sujeita à lotação da sala.

Reunião de câmara da autarquia do Funchal

Pelas 13h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a recolha de declarações do Executivo, após a Reunião de Câmara semanal.

Instalação da Comissão Eventual Prevenção e Combate à Violência Doméstica

O acto de instalação da Comissão Eventual Prevenção e Combate à Violência Doméstica, que se realizará às 9h30, será presidido pelo vice-presidente da Assembleia, Miguel de Sousa.

PCP aborda horário de trabalho semanal para todos os trabalhadores

O PCP realiza, nesta quinta-feira, dia 17 de Maio, uma jornada de contactos com os trabalhadores e a população, para abordar a necessidade de reduzir o horário de trabalho para 35 horas para todos os trabalhadores. Será realizada uma conferência de imprensa para apresentar os objectivos da jornada de trabalho, às 11h, junto ao Largo do Chafariz.

Reunião do Conselho de Governo

Nesta quinta-feira, dia 17 de Maio, terá lugar a reunião de Conselho de Governo, sendo que as conclusões serão apresentadas pelas 17h, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Jornadas Temáticas do PSD sobre Património Cultural

O grupo Parlamentar do PSD realiza de 17 a 19 de Maio mais umas Jornadas Temáticas, desta vez sobre Património Cultural, tema do Ano Europeu 2018. Nese sentido, será realizada uma visita ao Museu-Fotografia Vicentes, na Rua da Carreira, pelas 15h45 desta quinta-feira.