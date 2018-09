Mudanças à vista na mobilidade

PS-Madeira acelera mobilidade. A notícia que faz manchete na edição de hoje do DIÁRIO de Notícia dá-lhe a conhecer as cinco propostas dos socialistas madeirenses que estão a ser debatidas com a direcção nacional do partido e com o Primeiro-Ministro António Costa e que abrangem, por exemplo, uma terceira companhia aérea na rota Lisboa-Madeira, um modelo de subsídio semelhante ao de Canárias e apoio aos passageiros do ferry que passa a ligar Funchal a Lisboa durante todo o ano. O objectivo é que as soluções sejam sustentadas no Orçamento do Estado para 2019.

Nesta edição de quarta-feira fique a saber que as iluminações de Natal terão novos desenhos e que a cerimónia de entronização do Príncipe Alberto II do Mónaco custou 75 mil euros.

Sabia também que as Câmaras e o Governo Regional não podem fazer avaliações acústicas porque lhes falta autorização para o exercício dessa actividade.

Em dia de Sub-20, rubrica na qual apresentamos Lourenço Gomes, antecipamos as actividades que assinalam o Dia Mundial do Turismo no Funchal e o programa de festas do Casino Madeira. Nos Casos do Dia, o destaque vai para os três carros que ontem arderam no Funchal.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO.