MRSC Funchal presta assistência a veleiro a 8 milhas do Porto Santo

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em coordenação com o capitão do Porto do Santo e em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, coordenou durante a madrugada de hoje uma operação de assistência a um veleiro de bandeira francesa, denominado ‘ARZ-N-AEL’, quando este se encontrava a cerca de 8 milhas a oeste da ilha de Porto Santo, com um único tripulante a bordo, de 51 anos, que comunicou necessidade de assistência médica devido a fortes dores lombares.

Após análise da emergência junto do tripulante e atendendo à decisão deste em não abandonar o veleiro e manter rumo em direcção à ilha da Madeira, foi determinado o acompanhamento do trânsito, com a ‘AMN-10-SG BARRACUDA, até à Marina da Quinta do Lorde.

O tripulante foi, então, transportado para o Centro de Saúde em Machico.