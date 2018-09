MPT Madeira visita obras que defendeu nas zonas altas do Funchal

O MPT Madeira visitou neste fim-de-semana várias obras que estão a ser realizadas nas zonas altas do Funchal, “obras estas que a população teve sempre o MPT Madeira do seu lado”.

“Contudo, o partido pede que as pessoas que vivem em zonas ainda não beneficiadas possam também ser ouvidas falamos, por exemplo, no alargamento da vereda da Freirinha que deverá também contemplar o caminho do Pomar Miradouro e a Vereda da Fonte do Corgo, obras estas que não estão inseridas no orçamento da autarquia, sendo que é lamentável estar a CMF a esquecer-se que nestes sítios vivem cerca de 25 famílias”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção.

Como este alargamento, refere ainda que estão outras obras a ser realizadas, um pouco por toda a cidade, que devem ter em conta outros agregados populacionais que também têm direito, “mesmo sabendo que a prioridade tem sido sempre os amigos e os poderosos”.

“O MPT Madeira compromete-se com a população em continuar esta e outras lutas em prol das pessoas das zonas altas do concelho”, acrescenta.