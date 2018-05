MPT-Madeira quer combustíveis mais baratos e menos carga fiscal

Combustíveis em Portugal “Esfolam” os Portugueses

O MPT-Madeira alerta para o “embuste” do Governo do PS, com o apoio incondicional do PCP/PEV e BE, que ao longo deste mandato “tem retirado sistematicamente poder de compra aos portugueses”, lembrando que a carga fiscal exercida a cada cidadão contribuinte “nunca foi tão elevada e agressiva como agora”, rondando os 38%.

O Partido da Terra não consegue perceber como é que os preços dos combustíveis em Portugal estão a ser praticados com valores tão elevados, aumentando a cada semana e colocando o país “no caminho do insucesso” e alerta para a falta de competitividade das empresas portuguesas devido à “enorme carga fiscal”.

O MPT-Madeira acusa o Governo do PS/Geringonça de estar a “incentivar os Portugueses a fazer turismo em Espanha, obrigando-os a ir às compras no outro lado da Fronteira” e espanta-se com o “apoio do PCP/PEV e BE em ajudar os portugueses a esvaziar os bolsos com tantos impostos”.