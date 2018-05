MPT contra “apoios sociais atribuídos a famílias que têm rendimentos suficientes”

Numa nota de imprensa enviada à redacção, e em relação aos apoios sociais que são atribuídos pelo Município do Funchal, o MPT diz que é “a favor que os apoios sociais sejam atribuídos às famílias mais carenciadas economicamente”.

Em segundo lugar, o MPT diz “é completamente contra apoios sociais atribuídos a famílias que têm rendimentos suficientes para ultrapassar determinadas dificuldades que outras famílias não têm, nomeadamente, pensionistas com pensões muito baixas, desempregados de longa duração ou famílias onde os ordenados de dois é relativamente igual ao ordenado mínimo, o que é manifestamente muito pouco”.

“O Regulamento que foi aprovado pelo Município do Funchal na última quinta-feira dia 03-05-2018 sobre o Apoio à Natalidade e Família é no essencial uma aberração gigantesca, porque vai dar apoio às famílias com dividendos económicos elevados e muito elevados, em vez de aumentar esses apoios para aqueles que realmente precisam e que passam por várias carências sociais e económicas”, aponta e acrescenta: “Só para podermos esclarecer os factos e os leitores, podemos dizer que famílias que ganham mais de 80.000€ por ano podem candidatar-se e receber este tipo de apoios. O MPT-Madeira pergunta se será isto um verdadeiro apoio social?”

Além disso, refere que “tendo em conta que 1 IAS (Indexante Apoio Social) é igual 428,90 euros, o MPT-Madeira vem denunciar que neste Regulamento à Natalidade e Família, as pessoas que tiverem um rendimento per capita sobre o colectável mensal inferior ou igual a 6 e meio de IAS (2.787,85 euros) têm direito ao apoioW

“Esta Câmara Municipal do Funchal brinca com o dinheiro dos contribuintes e dá dinheiro a torto e a direito, sem a preocupação do verdadeiro apoio social. Famílias que auferem rendimentos mensais na ordem dos 2.750 euros, não precisam destes apoios e por isso não concordamos com este atentado de gestão sobre as nossas contribuições”, diz.

O MPT-Madeira refere ainda que “soube ainda há pouco tempo que a taxa de natalidade voltou a decair em 2017, com um diferencial de 88.150 nascimentos para 110.197 mortes, ou seja, um deficit negativo de 22.047. Para o Partido da Terra estes dados são constantes nos últimos 5 anos e demonstram a enorme gravidade com que nos vamos deparar daqui a meia dúzia de anos”.

“Quando o Município do Funchal fala em apoio à natalidade, podemos dizer que tudo não passa de uma verdadeira fachada para enganar os seus munícipes. Ninguém quer ter filhos com apoios anuais inferiores a 500 euros, como é o caso. Isto faz parte do folclore que este elenco governativo municipal engendrou para enganar os munícipes do Funchal”, diz e acrescenta: “Mais uma vez o MPT-Madeira vem frisar e afirmar que somos de acordo com os apoios sociais, não somos é de acordo que esses apoios sejam dados a famílias consideradas equilibradas financeiramente, algumas delas com elevados salários, próprios da classe mais próspera da nossa cidade e por isso denunciamos estas injustiças que também tiveram a cobertura e aprovação de todos os partidos, incluindo o CDS/PP que teve a desfaçatez de vir para a televisão dizer que este era um bom regulamento. Esqueceu-se foi de dizer que era muito bom para os mais ricos, talvez porque nem chegou a ler de assinou de cruz”.