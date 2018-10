MPT aponta “prováveis irregularidades” no concurso para integrar Bombeiros Sapadores do Funchal

O MPT Madeira pede às entidades competentes uma tomada de medidas referente ao concurso de Bombeiros Sapadores da CMF, visto que recentemente, “houve denúncias sobre o facto de existir bombeiros deste novo corpo integrado na corporação sem habilitações mínimas exigidas para uma Corporação de Sapadores”.

“O partido não está contra que estes tenham possibilidade de integrar os quadros dos Bombeiros Sapadores do Funchal, mas estamos sim contra a forma como todo este processo está a ocorrer, no que concerne às regras de admissão, para uns regras apertadas, para os amigos regras facilitadas”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção.

Tendo isto em conta, recorda que “já no passado recente o MPT Madeira denunciou a forma como dezenas de candidatos foram eliminados deste concurso por alegadamente não possuírem os requisitos mínimos para ingressar na carreira de bombeiros desta autarquia, nomeadamente no que diz respeito à idade, onde quem perfazia 25 anos no ano de abertura do concurso foi excluído do concurso, com base no regulamento para bombeiros sapadores”.

Regulamento esse, continua, “que pede o 12 ano de escolaridade para ingressar nesta carreira, e no entanto, entraram bombeiros com o 9 ano de escolaridade, ou seja, estamos a assistir a uma total incongruência por parte da Câmara Municipal do Funchal, onde para umas coisas são implacáveis com o regulamento e para outras já facilitam, esta desordem é ainda maior quando o próprio Presidente da Câmara do Funchal, afirmou por diversas vezes em espaços públicos que podiam concorrer a este concurso candidatos dos 18 aos 25 anos, como é possível verificar na página oficial do Facebook, do Presidente Paulo Cafôfo, a referência que ele faz à idade dos candidatos e na verdade os candidatos com 25 anos ou que fizeram 25 anos foram excluídos do concurso”, refere.

“O MPT Madeira, lança o repto ao Senhor Presidente da Câmara, vir a público explicar a todos os candidatos com 25 anos, as razões de terem ficado excluídos, isto com base nas sua publicação nas redes sociais, que o MPT Madeira, irá fazer chegar às redacções dos jornais”, continua, acrescentando que “esta CMF tem que ser penalizada pelas supostas irregularidades que vem cometendo ao longo do seu mandato, onde temos assistido a concursos duvidosos, obras que não respeitam o PDM, apoios sociais dados de forma ilegal, entre muitas outras que devem ser acompanhadas pelo Ministério Público”.