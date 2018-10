MPT apenas aprova orçamento se CMF contemplar alargamentos de veredas

O MPT Madeira irá votar contra o orçamento da Câmara Municipal do Funchal se esta não contemplar o alargamento de vários becos e veredas nas zonas altas do Funchal. As declarações são de Roberto Vieira, que hoje esteve reunido com o vice-presidente da autarquia.

“Deixamos bem claro que o orçamento tem que ser pensado para as pessoas e não aceitamos que a CMF, injecte mais dinheiro público na Empresa Municipal Frente Mar, que só tem vindo a dar prejuízo, bem como, defendemos que a Autarquia, deve cortar nos apoios sociais que vem atribuindo a famílias com salários na ordem dos 2500€ a 3000€ mensais, quando existem famílias com rendimentos muito baixos que não beneficiam destes apoios”, refere nota enviada à imprensa.

“O Partido abordou ainda, para quando a promoção e respectivos salários aumentados aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que foi prometido pela CMF e até agora não se viu resultados práticos”, esclarece.

Acrescenta ainda que “o MPT manifestou-se contra a intenção da CMF de criar Polícia Municipal, trazendo mais despesa à Câmara, podendo este dinheiro ser canalizado para outras causas. Esta decisão tem como base, o facto da cidade do Funchal, ser de pequena dimensão e de já existir duas forças policiais no concelho (PSP e GNR), sendo que o surgimento de mais esta força policial é para que a Câmara Municipal possa angariar receitas através de multas e perseguições aos munícipes”.

“O MPT Madeira defendeu afincadamente que não pode existir qualquer tipo de aumentos nos impostos e taxas municipais e também não esqueceu a urgência da construção de Habitação Social, pois são inúmeras as famílias carenciadas que ainda esperam por uma habitação condigna e aguardam por melhorias nas habitações onde residem em condições extremamente precárias”, assume o partido.

“Sem estas garantias o MPT Madeira votará contra o orçamento para o ano de 2019”, conclui.