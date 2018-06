MPT acusa CMF de comprometer futuro dos arraiais

O Movimento Partido da Terra (MPT) acredita que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) está a pôr em causa o futuro das festas e arraiais paroquiais ao responsabilizar as paróquias pela segurança no recinto e ao promover eventos paralelos a poucos metros de distância, não podendo as paróquias competir com a autarquia. Roberto Vieira apela aos párocos que tomem uma posição pública em relação a esta matéria, até porque as juntas de freguesia também vão pelo mesmo caminho, alerta.

“A Câmara Municipal do Funchal com a recente tomada de posição, quer responsabilizar os Párocos e as comissões de festas pelas eventuais ocorrências que possam acontecer no arraiais, mesmo aquelas que acontecem na via pública, sacudindo assim a água do seu capote para cima dos Párocos e Comissões de Festas, vieram assim com esta reles medida afastar da organização destes arraiais as pessoas que de forma voluntária colaboravam com os Párocos”, começa por escrever o líder do MPT na nota enviada à Redacção, onde dá conta de que esta medida vem tornar mais difícil a continuação das festas religiosas em algumas paróquias da cidade. Mas não é tudo. Como se não bastasse, diz, “vem agora a CMF, promover/realizar arraiais nas paróquias na mesma data e hora, a uma distância de 500 metros da Igreja Paroquial, dispersando assim as pessoas de uma festa a outra”. E dá como exemplo o arraial na paróquia dos Álamos já no próximo fim-de-semana, uma festa religiosa que terá a concorrência de uma outra promovida pela CMF a pouca distância, com um cartaz de espectáculos e variedade com os quais a paróquia não pode competir, refere o deputado municipal.

O MPT Madeira esclarece que não está contra os eventos, está sim contra a conjugação de datas, sugerindo que as festas sejam realizadas em outras alturas, nomeadamente antes ou depois das celebrações religiosas, permitindo que o público não tenha de escolher.

“O MPT Madeira apela aos párocos uma tomada de posição pública em relação a esta matéria, pois o que esta Câmara está a fazer e que também já vêm sendo feito por algumas Juntas de Freguesia põe mesmo em causa a continuação cultural e religiosa das festas e arraiais paroquiais”, conclui.