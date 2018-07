Movimento Mais Porto Santo diz que Governo Regional nem da praia quer saber

O movimento Mais Porto Santo critica, uma vez mais, “o comportamento do Governo Regional, novamente com a conivência do executivo camarário, desta feita em relação à forma descuidada e desgovernada como considera a praia do Porto Santo, uma das sete maravilhas de Portugal, que se encontra ainda, em muitas zonas, num estado desolador”.

“Para passear, aparecer em festas e para chefiar para o espectáculo este Governo Regional está sempre pronto. Até se dá ao luxo de iludir o povo madeirense e porto-santense anunciando que promete e cumpre. Mas a que preço? Financiando uma ligação marítima entre o Funchal e Portimão que é um verdadeiro fiasco e que custa 250 mil euros por viagem aos contribuintes? É uma vergonha o que se passa. É cada vez mais abusiva e lamentável a liderança social-democrata, que não tem vergonha de insistir na promoção de uma concorrência desleal para com o Porto Santo e os porto-santenses, oferecendo viagens a um custo quase idêntico entre o Funchal e a Ilha Dourada e o Funchal e Portimão, só para ficar bem na fotografia”, acusa José António Castro, líder do movimento de cidadãos independentes, que exige uma resposta urgente por parte das entidades competentes no sentido de se minimizarem os estragos evidentes em algumas zonas do areal, que foram seriamente afectadas nos últimos temporais.

“Ninguém assume responsabilidade numa questão premente para o turismo da nossa terra, seja o Governo Regional, a Direcção Regional de Administração Pública do Porto Santo ou a própria Câmara Municipal do Porto Santo. Estão todos à espera que seja a natureza a fazer milagres quando todos nós sabemos que é urgente uma intervenção humana no sentido de recuperarmos uma boa área da nossa praia, como por exemplo a zona do Portinho, que era muito procurada por famílias e que se encontra num estado consternador. E bastaria utilizar uma pequena parcela do investimento de mais de três milhões que fomos todos obrigados a fazer numa linha marítima deficitária para resolvermos o problema”, considera José António Castro, sublinhando também que “é inadmissível e até triste que a prioridade deste mau Governo Regional seja financiar algo que só dá prejuízo, ou anunciar o aumenta o campo de golfe, só para agradar alguns em vez de lutar pela preservação de um bem comum, a praia mais bonita do mundo”.

O Mais Porto Santo desafia ainda a Câmara Municipal do Porto Santo a esclarecer se está de acordo com a concorrência desleal que o Governo Regional está a promover em termos de ligações marítimas. “Está na hora das pessoas que estão à frente do Executivo camarário se afirmarem, deixarem de estar reféns de quem manda na Quinta Vigia, porque o Porto Santo precisa todos para caminharmos para o sucesso, não para o abismo, por força de quem manda de fora para dentro. Nunca se viu um Verão assim, com uma quebra tão acentuada, que está à vista de todos. E a culpa é, acima de todos, do Governo Regional”, aponta José António Castro.