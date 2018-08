Motards do Porto Santo ‘conseguem’ 2 mil euros para a doença do Gonçalo

Depois de várias semanas a angariar verbas em diversos locais do Porto Santo, mas também na Madeira, para ajudar a doença rara do Gonçalo, a Associação de Motards do Porto Santo conseguiu ‘arranjar’ 2 mil euros.

O acto da entrega do cheque com o valor referido foi realizado na sede social daquela colectividade da Ilha Dourada, no sítio da Camacha.

Para o membro da direcção Bruno Amaro, este gesto para o Gonçalo surgiu “porque temos de ter um papel na sociedade que não se pode restringir aos passeios de motas e outros eventos, mas tem de ter igualmente esta vertente social”.

“Desta vez, a direcção achou por bem ajudar o Gonçalo e sua rara doença [com apenas três casos em Portugal]”, salientou Bruno Amaro ao DIÁRIO.

A direcção dos Motards do Porto santo “quer continuar a fazer passeios e outras diversões” e contribuir para a parte social, como foi este caso. “Também vamos colaborar em outras situações”, frisou.

A doença do Gonçalo chama-se Argininemia. É uma doença que requer uma alimentação extremamente cuidada, que tem a particularidade de ter de ser preparada no continente português, o que faz ser muito dispendiosa.