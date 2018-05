Mosquitos! Aprenda a prevenir-se!

Os mosquitos são insectos cuja alimentação é essencialmente da seiva das plantas, sendo considerados fitófagos, embora a fêmea necessite do sangue humano para nutrir os seus ovos.

A fêmea deposita os seus ovos em locais próximos de linhas de água e com humidade elevada. Os mosquitos, quando picam, transmitem a sua saliva de modo a evitar a coagulação do sangue.

Se o mosquitos estiverem infectados com o vírus da ‘Febre-Amarela’ ou ‘Dengue’, entre outros, quando picar, transmite com a saliva o vírus para o humano.

A época dos mosquitos está a chegar! Relembramos os cuidados a ter para prevenir-se e assim diminuir a probabilidade de ser picado pelos mosquitos.

Recomendamos a utilização dos produtos:

- Repelin em aerossol, com o doseador, emite uma dose de spray em determinados intervalos de tempo, permitindo deste modo um maior efeito de repelir os mosquitos;

- Repelin Gel é baseado numa combinação de 5 essências naturais activas com propriedades repelentes para insectos voadores (moscas e mosquitos).

Não contém insecticidas, a ausência de insecticidas permite criar um ambiente perfumado, agradável, saudável e inofensivo.

Tem grande eficácia em espaços tanto exteriores como interiores.

Devido à sua formula, as essências naturais no produto difundem-se por evaporação controlada, de uma forma uniforme, constante e controlada, alcançando a duração de 4 a 6 semanas, em função da temperatura ambiental e da graduação da abertura utilizada na tampa do frasco.

Deverá ser colocado ao nível do solo e perto das áreas mais quentes e húmidas, tais como torres de computadores.

A abertura da embalagem deverá ser regulada de acordo com a área do local, devendo haver sempre um ponto de entrada e saída de mosquitos, ou seja uma janela aberta, este produto tem qualidades de repelente.

