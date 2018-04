Monte avança com abaixo assinado contra Câmara do Funchal

Foi aprovado por maioria, com oito votos de PPD/PSD, um do Somos Todos Monte e quatro votos contra da Coligação Confiança, o voto de protesto apresentado na Assembleia de Freguesia do Monte pelos vogais do PPD/PSD contra a gestão do município do Funchal em relação ao espaço onde ocorreu a tragédia do Monte, no Largo da Fonte, no dia 15 de Agosto do ano passado, que vitimou mortalmente 13 pessoas e feriu dezenas de pessoas.

Em consequência do mesmo, estará disponível na Junta de Freguesia um abaixo-assinado para todos aqueles que queiram se juntar a esta causa.

Refira-se que este voto de protesto foi assinado no dia 16 de Abril pelos vogais do PPD/PSD na Assembleia de Freguesia e enviado a todos os membros deste órgão, no dia 18 de Abril, pelas 09h30.