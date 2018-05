Ministro trouxe 3,5 milhões para obras em quatro esquadras da PSP na Madeira

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou, esta manhã, no Funchal, que nos próximos três anos serão realizadas obras nas esquadras da PSP de Machico, Santa Cruz, Ponta do Sol e Porto Santo no valor de 3,5 milhões de euros. A declaração foi feita na tomada de posse do novo comandante da Polícia, Luís Farinha, que decorreu no edifício do Comando Regional da PSP.

Eduardo Cabrita revelou ainda que também serão adquiridos novos equipamentos de protecção dos profissionais da Polícia e viaturas, embora sem quantificar tais investimentos. Por outro lado, disse que nas esquadras que vão ser alvo de intervenção serão criados espaços específicos para atendimento de vítimas de violência doméstica, um fenómeno que, como lembrou, é mais grave na Madeira do que no resto do país. O mesmo ministro sublinhou que os investimentos servem para reforçar a imagem de segurança que Portugal e a Madeira gozam e que contribuiu para o seu sucesso enquanto país e região de vocação turística.