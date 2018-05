Ministra do Mar nas comemorações do Dia do Empresário Madeirense

A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, marcará presença, no dia 21 de Maio, segunda-feira, às 15h45, nas comemorações do Dia do Empresário Madeirense, evento que terá lugar no Centro de Congressos da Madeira.

A intervenção de Ana Paula Vitorino está agendada para as 15h45, assinalando a sessão de encerramento do evento, que decorre entre os dias 20 e 21 de Maio.

Com esta presença, a Ministra do Mar reconhece a importância do papel dos empresários madeirenses na dinamização da economia regional e nacional.

À margem das comemorações, Ana Paula Vitorino realizará ainda encontros com diferentes entidades regionais.

PROGRAMA:

Dia 20 de Maio

09h00: Torneio de Golf 600 anos da Descoberta da Madeira ACIF / SGF – Clube de Golf do Santo da Serra

Dia 21 de Maio

12h00: Almoço – Quinta Vigia

14h00: Recepção dos convidados da Sessão Comemorativa – A Economia Sem Fronteiras – Centro de Congressos da Madeira

14h30: Sessão de abertura

Presidente da Direção da ACIF-CCIM – Cristina Pedra Costa

Presidente do Governo Regional da Madeira – Miguel Albuquerque

15h30: Homenagem ao Empresário

15h45: Sessão de encerramento

Senhora Ministra do Mar – Ana Paula Vitorino

Senhor Representante da República – Ireneu Barreto

16h20: Coffee – break

16h40: Debate: A Economia Sem Fronteiras

Administrador Executivo do Millennium bcp - Rui Manuel Teixeira

Partner PwC - Rosa Areias

Criadora de moda - Fátima Lopes

Presidente do Conselho de Administração da Douro Azul - Mário Ferreira

Moderação: Porto Canal – Júlio Magalhães

RTP Madeira – Cesário Camacho

19h30: Jantar de gala – Pestana Casino Park – Restaurante Panorâmico