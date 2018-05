Ministra do Mar “está empenhada” em “ajudar” na ligação por ferry

Na reunião com os deputados do JPP, esta segunda-feira à tarde, a ministra do Mar admitiu estar “empenhada e interessada em ajudar a ligação marítima e por ferry” entre a Madeira e o Continente, avançou Élvio Sousa à saída do encontro, acrescentando: “Ficamos com essa certeza”.

Élvio Sousa lembrou que “tem de ser enquadrado em propostas futuras”, mas que “esta é a conclusão” do encontro.

O deputado esclareceu ainda que foi apontada a “oportunidade da Região Autónoma da Madeira se constituir como um ponto nevrálgico do transporte de mercadorias”. Para isso, o JPP transmitiu a Ana Paula Vitorino a urgência de haver “um transporte de mercadorias mais moderno e mais competitivo”, além de “preços mais competitivos para o mercado insular que é um micro-economia”.

Estas declarações da ministra surgem igualmente alguns dias após a reunião que manteve com o vice-presidente do GR, Pedro Calado, em Lisboa, onde foram abordados estes assuntos.