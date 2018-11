Ministério da Administração Interna desmente Sara Madruga da Costa

O Ministério da Administração Interna acaba de reagir às declarações da deputada madeirense social-democrata que esta manhã, através de comunicado, garantia que as esquadras da PSP da Madeira ficaram de fora dos investimentos da República para 2019.

Ora, ao contrário do que disse parlamentar madeirense, a verdade é que “a Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, respondeu à deputada do PSD Sara Madruga da Costa, durante a audição sobre Orçamento do Estado para 2019, enunciando os investimentos previstos para a Região Autónoma da Madeira”.

Através de comunicado enviado ao DIÁRIO, o Ministério da Administração Interna explica que “essa resposta pode ser confirmada no vídeo da audição à área governativa da Administração Interna [4h54m15s]:

http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3355&title=audicao-do-ministro-da-administracao-interna-oe2019.

“Não corresponde, assim, à verdade que a Secretária de Estado Isabel Oneto tenha ‘confirmado que não há qualquer investimento previsto para as esquadras da PSP na Madeira’, conforme é referido por Sara Madruga da Costa na notícia publicada esta manhã pelo DIÁRIO.

“Reafirma-se que a Região Autónoma da Madeira vai beneficiar de um forte investimento do Governo da República, conforme foi anunciado pelo Ministro da Administração Interna na visita que fez à Região e reforçado ontem pela Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, durante a audição parlamentar”, garante o Ministério da Administração Interna.

E passa a enunciar os investimentos: “O investimento previsto na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, para a Região Autónoma da Madeira, ascende a 3,5 milhões de euros, encontrando-se já em fase de projecto de execução as construções de raiz:

- da Esquadra de Porto Santo

- da Esquadra de Ponta do Sol

- e a adaptação de edifício para novas instalações da Esquadra de Santa Cruz.

Encontram-se já em fase de planeamento as seguintes intervenções:

- Esquadra da Ribeira Brava

- Divisão Policial do Machico

- Comando Regional da Madeira

- Comando Territorial da Madeira da GNR”.