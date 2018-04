Militantes do PSD-Madeira convidados para conferência com antigo ministro Correia de Campos

‘Perspectivas de Desenvolvimento Económico e Social da Madeira’ é o tema que o antigo ministro da Saúde Correia de Campos vai abordar numa conferência a ter lugar na terça-feira, às 18h00, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, na Rua dos Ferreiros. Esta é a primeira iniciativa organizada pelo Gabinete de Estudos do PSD, sendo que o secretário-geral Rui Abreu dirigiu aos militantes social-democratas um convite para assistirem à conferência, enquadrada no projecto ‘Compromisso Madeira’.

Há cerca de um mês, Francisco Santos, que dirige o Gabinete de Estudos, explicou a escolha de Correia de Campos para esta acção por ser o actual presidente do Conselho Económico e Social e um ex-ministro da Saúde que “procurou implementar reformar, trabalhou com a Madeira há uns anos no desenho do modelo de sistema de saúde regional.