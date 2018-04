Mil alunos da Região envolvidos em projectos de robótica educacional

Actualmente 44 escolas da Região, num total de 40 professores e cerca de mil alunos, estão a desenvolver projectos no âmbito do Plano Estratégico de Implementação das Inovações Educacionais. Os números foram avançados esta manhã por Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, que marcou presença na cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação entre a Fundação Portugal Telecom, a MEO e a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, que tem por objecto o desenvolvimento do “Projecto Robótica”.

Na ocasião, o governante recordou que o plano estratégico em causa procura desenvolver “núcleos de inovação educacional ao nível da programação e da robótica, da realidade virtual e aumentada, mas também ao nível do 3D”, e que o protocolo hoje estabelecido é mais um contributo para o desenvolvimento do projecto em curso.

“Não podemos esquecer que os nossos alunos, estes alunos que aqui estão connosco, são nativos digitais, são alunos que já nasceram a tecnologia. Isso não pode ser visto como algo negativo. Antes pelo contrário. Tem que ser potenciado e é com acções como esta que estamos aqui a organizar, que criamos condições para este mesmo desenvolvimento”, acrescentou Jorge Carvalho.

O secretário regional salientou ainda que ferramentas como estas são fundamentais para o futuro, para o acesso ao mercado de trabalho daqueles que, hoje em dia, são alunos. Afinal, e como já foi noticiado, até 2020, no espaço europeu, serão necessários milhares de programadores para fazer face às necessidades em termos digitais. Os projectos em curso, refere Jorge Carvalho, são não só importantes em termos da motivação dos professores, como também na forma como proporcionam aos alunos as melhores condições para que sejam competitivos no mercado de trabalho.

Projecto CAP3R existe há sete anos

Implementado há sete anos na Região, o projecto CAP3R - Capacitar a Aprendizagem Promovendo Estratégias de 3D e 3R´s – que aposta no desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos através da robótica educacional, começou em 3 escolas distintas. A robótica educacional não é mais do que o uso da robótica em contextos pedagógicos, em que o objectivo principal é levar o aluno a perceber o que é a robótica e como construir artefactos robóticos que, com graus progressivos de complexidade, fazem coisas úteis e/ou interessantes.

Assim, este projecto propõe a criação de iniciativas multidisciplinares de turma, que sejam fruto da exploração de conceitos relacionados com as diferentes áreas do saber, nomeadamente, com a informática, o design, a matemática, a geometria, a música, o inglês, a física e outros que sejam necessários na implementação de cada projeto, nomeadamente, a modelagem por fusão e deposição (MFD); a Robótica Educacional; a Realidade Aumentada e a Realidade Virtual.

Hoje participam no CAP3R 44 escolas, sendo que até à data já foram realizadas 66 requisições de equipamento e 25 demonstrações /workshops. O projecto inclui acompanhamento periódico de apoio aos professores tanto ao nível pedagógico (criação e realização das atividades pedagógicas em sala de aula) como ao nível técnico e tecnológico (disponibilização dos robôs, construção dos mesmos e sua utilização).