Miguel Silva Gouveia representa Funchal em Leichlingen

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, foi recebido, esta manhã, na Câmara Municipal de Leichlingen, na Alemanha, onde vai acompanhar as celebrações anuais daquela cidade germânica.

O Funchal e Leichlingen são cidades geminadas desde 1996 e desenvolveram uma relação de grande proximidade, tendo vindo a cooperar ao longo dos anos nas mais diversas áreas, da Cultura à Protecção Civil.

As celebrações do Dia da Cidade de Leichlingen, que se localiza na região administrativa de Colónia, decorrem até ao próximo domingo, tendo o Executivo funchalense acedido ao tradicional convite dos seus congéneres alemães para marcar presença nestas festividades. Miguel Silva Gouveia aproveitará, assim, a oportunidade para reafirmar esta relação de longa data, acompanhando um diversificado programa nos próximos dias, que é também dinamizado pela Associação de Amigos do Funchal em Leichlingen, presidida por Dieter Nikolaus Schmitz.

O autarca realça que “é com imensa satisfação que o Funchal estará representado nestas comemorações com uma cidade irmã, com quem mantemos uma enorme proximidade há mais de 20 anos, com visitas anuais de parte a parte. Este ano, duas comitivas de Leichlingen já se tinham deslocado ao Funchal, pelo que agora foi a nossa vez de reiterar esta relação de amizade, de intercâmbio e de cooperação, reafirmando o Funchal como uma cidade virada para o Mundo, e que aposta na diplomacia municipal para aprender e partilhar boas práticas.”