Miguel Silva Gouveia na sessão de abertura do programa municipal ‘Promover o Empreendedorismo’

O Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente, esta manhã, na abertura do programa de formação ‘Promover o Empreendedorismo’, enquadrado na estratégia Municipal ‘Funchal Empreende’, e que visa capacitar e incentivar o empreendedorismo no concelho. O primeiro módulo, entre os três a serem leccionados até julho, aborda a temática do Alojamento Local, e decorre ao longo de todo o dia nos Paços do Concelho, tendo a Presidente da ACIF, Cristina Pedra, como formadora principal.

Miguel Silva Gouveia realçou, na ocasião, que “o Funchal é, neste momento, a terceira melhor cidade do país para visitar, e a 13ª melhor cidade para investir. O Alojamento Local acaba por ser a fusão perfeita destas duas realidades, tendo sido possível assistir, nos últimos anos, a um crescimento significativo deste fenómeno.”

O autarca prosseguiu, considerando que “uma cidade, para ser economicamente sólida, depende sobretudo da robustez do seu tecido empresarial. Para a economia de uma cidade conseguir suplantar as crises que são, infelizmente, cíclicas, é, por isso, necessário existir um tecido empresarial forte. E para sermos mais fortes, precisamos de conhecer o meio e estudar os contextos, para podermos sempre acrescentar competitividade a toda a cadeia de valor.”

“Por vezes nota-se alguma preocupação, por parte de alguns agentes de mercado, sobre a possibilidade de o Alojamento Local vir a desvirtuar os destinos, por saturação do mercado. Uma das maiores características da cidade do Funchal é, contudo, ter as portas abertas ao mundo. Foi assim que crescemos e somos precisamente uma fusão de culturas. Em termos de Alojamento Local, a regra é a mesma e considero positivo continuarmos de portas abertas, considerando igualmente o impacto desta actividade em termos de Reabilitação Urbana, que é uma das estratégias fundamentais para o actual executivo. A Reabilitação Urbana permite, afinal, um ecossistema virtuoso de investimentos, reabilitando o património, edificado e criando emprego, com recurso à mão de obra especializada”, acrescentou ainda.

O Vice-Presidente finalizou avançando que, “em termos de IFRRU, o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas, apoiado pela Comissão Europeia, já temos registadas, no Funchal, 18 intenções de candidaturas. Este é um instrumento financeiro capitalizado por fundos comunitários, em que os municípios têm um papel fundamental na emissão das licenças prévias e, mercê do trabalho que enquanto Autarquia também temos sabido fazer, estes 18 pedidos reflectem, neste momento, cerca de 45 milhões de euros de investimento potencial na cidade do Funchal. São 45 milhões de capital a ser acrescentado à nossa economia, que se concretizarão também em termos de empregos e de bem-estar social e individual.”