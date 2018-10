Miguel Silva Gouveia enaltece ciências sociais em colóquio internacional ‘Viagem e Cosmopolitismo’

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, cerca de 60 conferencistas do Colóquio Internacional ‘Viagem e Cosmopolitismo: da Ilha ao Mundo’, uma organização da Universidade da Madeira e da Universidade de Lisboa, através do respectivo Centro de Estudos Comparatistas, e em parceria com vários outros centros de investigação e instituições.

O colóquio decorreu durante dois dias no Funchal, com a participação de 85 professores e investigadores, de 16 nacionalidades.

Miguel Silva Gouveia começou por enaltecer que “a ciência é um farol que guia a Humanidade”, e salientou a importância de “reunir cientistas e investigadores para o estudo de temáticas tão fundamentais como a herança cultural, a globalização da cultura, a pertença identitária, a mobilidade, a literatura, entre outras.”

“Acredito que as ciências sociais e as relações interculturais têm sempre algo a acrescentar a um mundo em constante transformação. É, por isso, fundamental propiciar este tipo de encontros e debates sobre as nossas raízes e o nosso futuro, de onde viemos e para onde caminhamos”, acrescentando, por fim, que “foi uma honra receber-vos na cidade do Funchal, e tenho a certeza de que a matriz deste povo e desta terra deixará um pouco de si na vossa memória”.