Miguel Silva Gouveia diz que exposição ‘Selos Portugueses de Além-Mar’ coloca a Madeira no mapa

O Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhou, ontem à tarde, a inauguração oficial da exposição ‘Selos Portugueses de Além-Mar’, organizada pela ANACOM e que ficará patente, com entrada livre, na respectiva delegação no Funchal, durante o mês de Novembro.

“Trata-se de uma estimável iniciativa da parte da ANACOM, que o Funchal abraça com gosto. Esta é uma oportunidade de mostrar na Região vários testemunhos históricos que fazem parte da História de Portugal e dos seus antigos territórios ultramarinos, num acervo filatélico riquíssimo, muito bem conservado e deveras informativo, que documenta visualmente a identidade cultural dos vários povos que partilham a nossa História comum”, referiu Miguel Silva Gouveia.

Após a inauguração da exposição, deu-se uma visita guiada às instalações da ANACOM, com o autarca a congratular “o serviço prestado pela Autoridade Nacional de Comunicações à Madeira, fundamental para que uma região ultraperiférica como a nossa não exista isolada”. Isso muito se deve à “perseverança de um serviço de comunicações que garante, diariamente, o acesso a recursos essenciais, e que promove uma gestão de redes e de concorrência saudáveis e profícua”, destacou o autarca que agradeceu “mais uma iniciativa que nos mantém no mapa e em rede com o resto do território nacional”.