Miguel Matos será, a partir de sábado, o novo presidente da Concelhia do CDS-PP Porto Santo

Miguel Matos toma posse no próximo sábado no cargo de presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP Porto Santo.

Apesar de as eleições realizarem-se este sábado, Miguel Matos vai às urnas sem adversários, tornando-se ao final do dia, o líder da comissão política da ilha dourada.

Depois da eleição, há uma semana, dos novos dirigentes da concelhia de Câmara de Lobos, e com as eleições deste sábado no Porto Santo, o CDS de Rui Barreto fica com a “casa arrumada”, num processo de reorganização interna com vista a mobilizar o maior partido da oposição para as eleições regionais de 2019.

Miguel Matos, 49 anos, licenciado em Informática, é empresário e instrutor de mergulho. Encara esta sua incursão pela política com um objectivo principal: “contribuir para apaziguar o clima de tensão partidária existente na Ilha e trabalhar activamente na união dos porto-santenses”, diz, acrescentando que quer “potenciar o capital humano do Porto Santo”.

O próximo líder do CDS local conhece a realidade, as necessidades e constrangimentos das populações e as áreas de intervenção que devem ser prioritárias. Com a equipa renovada que assume agora responsabilidades partidárias, irá brevemente apresentar as principais linhas do seu projecto e as ideias do partido para o Porto Santo.

Já o líder do CDS-PP, Rui Barreto, que tem percorrido a Região no âmbito da iniciativa ‘Encontro com os militantes’, considera “estimulante e um sinal positivo a dinâmica” das concelhias e opina que depois das eleições internas no Porto Santo “o CDS está organizado e preparado para ser uma alternativa credível em 2019”.

Compromete-se a instituir o “Conselho de Ilha para o Porto Santo”, composto por residentes representantes das autarquias, da delegação do Governo Regional, das instituições da sociedade civil e a quem, como órgão representativo junto do governo Regional, compete emitir parecer e fomentar a cooperação e colaboração sobre matérias de interesse para a Ilha.

A melhoria das ligações aéreas e uma descida do preço das viagens. Compensações pela denominada dupla insularidade, pugnando nomeadamente por um regime fiscal. Facilitar o acesso de utentes do Porto-Santo a cuidados de saúde na Madeira e centrar atenções nos sectores relacionados com o mar como oportunidades de iniciativas empresariais com elevado potencial inovador e geradores de emprego e de riqueza, nomeadamente o turismo costeiro, a náutica de recreio, a pesca desportiva e o aproveitamento clínico de algas, mas também a valorização dos produtos únicos do Porto Santo, são assuntos que Rui Barreto inclui no primado da sua liderança para melhorar a qualidade de vida das populações locais.