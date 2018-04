Miguel Araújo actua neste sábado no Funchal, saiba de mais pormenores na sua agenda de eleição

Depois de uma primeira Gala de Grande Sucesso com Tiago Nacarato, Miguel Araújo apresenta-se com o seu quarteto, neste sábado, na Sala Bahia. Com um curriculo invejável e seguindo a tendência de apresentar grandes artistas, Miguel Araújo é a escolha lógica do Casino da Madeira para esta segunda gala que irá ter início às 21 horas.

Exposição Regional do Limão na Ilha

Neste sábado, a freguesia da Ilha, recebe a Exposição Regional do Limão com mais de cinco centenas de produtores a exporem no recinto do certame. O primeiro dia do evento proporciona diversas dinâmicas, destacando-se a palestra, o concurso de dança, os artistas convidados e os stands das Instituições e empresas do sector. A abertura oficial será pelas 17 horas e terá transmissão directa pela rádio Santana, com o programa ‘Limão Dourado’. Neste âmbito, a organização – Casa do Povo da Ilha prevê a presença de muitos forasteiros, agricultores e produtores neste que é um tributo aos agricultores e produtores do Limão.

Concurso ‘Mostra o Que Vales’ no La Vie

Pelas 19 horas, os 12 concorrentes, com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos, vão subir ao palco. Para avaliar a prestação dos mesmos, vai estar presente o júri composto pela professora Leonor Mena e por Pedro e Diogo Garcia, vozes já conhecidas dos palcos regionais e nacionais.

Ensemble de Percussão em concerto interactivo com escolas do Porto Santo

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação/Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), promove, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, pelas 21 horas, um concerto interactivo protagonizado pelo Ensemble de Percussão e pelas escolas do Porto Santo. Ao Ensemble de Percussão juntar-se-ão 30 alunos – da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Campo de Baixo, da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Porto Santo, do Centro de Actividades Ocupacionais do Porto Santo e do Externato Nossa Senhora da Conceição –, orientados pelas professoras Margarida Galvão e Maria de Nazaré Cunha. Este concerto terá como principal foco a troca de experiências musicais entre o grupo e as escolas, indo ao encontro dos interesses dos alunos para os motivar para a música de conjunto. Deste projecto, resultará ainda uma Oficina de Percussão, a realizar-se pelas 15h30, no Núcleo Jorge Brum do Canto, que contará com a participação dos alunos envolvidos. O Ensemble de Percussão da DSEAM nasceu em 2003 pela motivação e empenho dos alunos em enriquecer e explorar outros domínios e géneros musicais. O seu repertório é essencialmente dedicado à música latina, ao qual foi incluída uma viola baixo, por forma a enriquecer o projecto. Desde 2006, este Ensemble tem trabalhado percussão corporal. Actualmente, é constituído por 10 jovens, com idades compreendidas entre os 15 e os 28 anos, e a direcção artística é de Eduardo Fernandes.

Jornadas esclarecem madeirenses sobre hemofilia

A Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras Coagulopatias Congénitas (APH) realiza, em conjunto com o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde se realiza a iniciativa, as ‘Jornadas de Hemofilia’, que pretende esclarecer os madeirenses sobre as características desta patologia. O termo genérico ‘hemofilia’ descreve um grupo de distúrbios da coagulação hereditários, nos quais existe uma anomalia permanente no mecanismo da coagulação do sangue. Estas jornadas vão contar com a participação de Bruno Freitas e Elias Gonçalves do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que falarão sobre profilaxia e a importância da adesão ao tratamento por parte das pessoas portadoras de hemofilia. Outro dos temas em debate será ‘ortopedia e hemofilia – estratégias de intervenção’, que contará com as explicações de Margarida Santos do Centro Hospitalar de Lisboa Central. A sessão terá ainda um painel sobre as novas abordagens na hemofilia da responsabilidade de Miguel Crato e Ana Pastor, presidente e coordenadora do Comité de Mulheres da APH, respectivamente.

Concerto de Música de Câmara na Assembleia Legislativa

O Quinteto de Metais MadBrass5 actuará a partir das 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Com Mário Pinto e Leandro Rocha nos trompetes, Rúben Silva na trompa, Luís Rodrigues no trombone e Fabien Filipe na tuba. Os bilhetes custam entre 5 e 10 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 9h às 22h, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

Dia Mundial da Dança assinalado com diversos espectáculos

Neste fim-de-semana de 28 e 29 de Abril, o Teatro Municipal Baltazar Dias irá comemorar com espectáculos de dança, workshop, performance, master classes e uma exposição, o Dia Mundial da Dança, que se celebra a nível mundial no 29 de Abril. O Dia Mundial da Dança foi instituído em 1982 pelo Conselho Internacional da Dança (CID), entidade criada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Foi escolhida esta data para recordar o nascimento do coreógrafo francês Jean-Georges Noverre, que nasceu a 29 de Abril de 1727 e é considerado um dos pioneiros da dança moderna. As celebrações iniciam-se no dia 28 de Abril, pelas 10h00, com a realização do workshop ‘Dias de Mim’. Às 18h00, em frente ao Teatro, haverá uma performance do grupo ‘The Green Man’ e às 21h00 o dia termina com o concerto ‘Away’, de Bruno de Azevedo.

Mais pormenores sobre as iniciativas:

Workshop ‘Dias de Mim’ – 10h00

‘Dias de Mim’ é uma sessão de movimentos, exploração e muita brincadeira para pais e filhos. Tem como foco o estabelecer de relações, o acompanhar do desenvolvimento motor e da criação de uma autonomia confiante. Na sua base está não só a exploração física e sonora, mas também a de materiais plásticos. A entrada no workshop tem um custo de 5 euros.

‘The Green Man’ – Performance – 18h00 (Avenida Arriaga, em frente ao Teatro)

‘The Green Man’ desafia o público através de uma personagem que tão depressa se confunde com o próprio espaço, como se destaca do mesmo, provocando sensações com temperaturas diversas.

A performance não se fixa num só local , mas está em trânsito, em circulação e, nesse sentido, este Ser aparece e desaparece, como alguém em viagem permanente, em constante errância, tão depressa está aparentemente fixo, plasmado num banco de jardim, como numa fonte, no largo da igreja ou no interior de uma loja. Numa escuta constante, The Green Man acompanha e é acompanhado por quem passa, integrando naturalmente o que acontece. Este trabalho procura pensar um certo estado performativo que faz com que o performer esteja em permanente acontecimento. Tudo é potencializado. O mais pequeno gesto, a acção mais banal ´transformada pela presença do performer.

Concerto ‘Away’ de Bruno de Azevedo – 21h00

‘Away’ é uma experiência de fusão do percurso de Bruno de Azevedo ao longo dos anos. É um caminho invulgar que se foi compondo alimentado por cada especificidade, alinhado com as qualidades musicais que foram insistindo em aparecer. ‘Away’ é um projecto underground que não se quer cingido a um estilo musical, integra antes vários sub-géneros, do industrial\electrónico ao cinemático, do metal sinfónico ao punk, do rock progressivo ao clássico. Este concerto multimédia integra a imagem composta por Play Bleu (designer, fotógrafo, videasta) e propõe que a música e a presença ao vivo de Bruno de Azevedo em performance com guitarra e teclados enquanto processa as sonoridades digitais que se vão fazendo presentes, possa atravessar os corpos sem sugerir uma forma fechada de comunicação, podendo ser experienciado numa sala convencional de espectáculos ou num espaço alternativo onde o público possa escolher estar de pé, dançando. Os ingressos para este espectáculo custam 6 euros.

Direcção Regional do Trabalho e da Acção Inspectiva assinala Dia para a Segurança e Saúde no Trabalho

A Direcção Regional do Trabalho e da Acção Inspectiva promove o Dia Mundial para a Segurança e Saúde no Trabalho, com a colaboração do centro comercial La Vie, Funchal, com uma pequena exposição e disponibilização de material de informação no Piso 2, de modo a sensibilizar os trabalhadores, empregadores e restante comunidade para a segurança e saúde no trabalho.

Continua a XVI Mostra de Artes de Palco no Estreito de Câmara de Lobos

Neste sábado, haverá actuações do grupo de Teatro da Casa do Povo do Curral das Freiras, do grupo de Teatro da Casa do Povo de Santana, Grupo de Aeróbica Fitness Team da Casa do Povo de Gaula, Orquestra de Bandolins | ComCORDAS - Associação Cultural de Câmara de Lobos e das vozes individuais Ana Gomes e Gonçalo Freitas.

Fnac assinala Dia Internacional do Jazz

Neste sábado, para assinalar o Dia Internacional do Jazz, a Fnac e os alunos dos combos de jazz do Conservatório de Música e Artes da Madeira, promovem uma actuação ao vivo. O evento é de entrada livre e está agendado para as 19h00, no auditório da Fnac.

Sessão do Café Memória da Madeira no Restaurante Yuan Sushi Wok

A próxima sessão do Café Memória da Madeira acontece a partir das 9 horas, no Restaurante Yuan Sushi Wok e terá como principal tema a estimulação cognitiva e pretende proporcionar aos participantes exercícios simples, que podem ser realizados por quem mais dificuldades de memória.

Segundo dia do XVIII Grande Capítulo da Confraria Gastronómica da Madeira

As confrarias nacionais e internacionais presentes na região para o XVIII Grande Capítulo da Confraria Gastronómica da Madeira vão, pelas 10h00, apresentar cumprimentos à Câmara Municipal do Funchal, sendo recebidos pelo vice-presidente Miguel Silva Gouveia. O programa deste sábado leva os confrades a percorrer as ruas da cidade do Funchal rumo a uma visita guiada ao Mercado dos Lavradores para ver e saborear os nossos produtos, bem como conhecer um pouco da história deste monumento da nossa cidade. Ao final do dia os visitantes serão brindados com vista diferente da costa madeirense com um passeio de Catamaran, fechando o dia com um jantar no Mercado dos Lavradores.

Lançamento do DVD da longa metragem ‘O Feiticeiro da Calheta’

Pelas 15 horas, no ‘Museu da Electricidade - Casa da Luz’, terá lugar o lançamento do DVD da longa metragem ‘O Feiticeiro da Calheta’, de Luís Miguel Jardim, assim como, do CD ‘Feiticeiro da Calheta - original motion picture score by João Augusto Abreu’, que contém a respectiva banda sonora original da autoria do compositor João Augusto Abreu. O evento será acompanhado por um Madeira de honra.

Será igualmente revelado ao público, pelo referido realizador e produtor, alguns detalhes da sua nova longa metragem intitulada ‘Cartas de Fora’. Em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, estará presente a secretária tegional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

Cerimónia do Muro da Esperança

A partir das 10h30, na Praça do Município do Funchal, terá lugar a Cerimónia do Muro da Esperança que, este ano, conta com cerca de 1.500 participantes, iniciativa que surge integrada no Programa Oficial da Festa da Flor 2018.

XXII Congresso Regional da JSD Madeira

A sessão de abertura do Congresso decorrerá a partir das 10h30, no auditório da Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente.

Abertura da Exposição ‘Loiça de barro - o luxo dos pobres em defesa do património cultural’

Integrando as comemorações de 25 de Abril, o Grupo Parlamentar do PCP, depois da conferência sobre arte popular dá inicio, pelas 15 horas, à exposição ‘Loiça de barro - o luxo dos pobres em defesa do património cultural’, a ter lugar na Galeria Anjos Teixeira, no Funchal.