Miguel Albuquerque visita Club Santacruzense de Londres e entrega troféu

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, visitou as instalações do Club Santacruzense de Londres, esta tarde de sábado, onde o presidente do Executivo madeirense entregou o troféu de vencedor da taça de divisão distrital.

Esta é uma iniciativa integrada na viagem de Albuquerque a Londres, ele que ontem à noite era esperado num jantar com empresários, mas que acabou por não participar.

De resto, o presidente do Governo Regional participa esta noite num arraial típico madeirense, cujo cartaz conta com a participação dos cantores Vânia Fernandes e Álvaro Florença.