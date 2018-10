Miguel Albuquerque visita Centro Cívico do Curral das Freiras

O presidente do Governo Regional desloca-se amanhã ao Curral das Freiras para visitar a obra de requalificação do centro cívico que decorreu ao longo dos últimos três meses. A visita está marcada para as 10h30.

150 mil euros foram investidos para recuperar o prédio, em particular o centro de saúde que ali funciona. No mesmo prédio de três andares estão ainda os serviços de segurança social, a Junta de Freguesia e Casa do Povo.

Segundo o gabinete de Miguel Albuquerque, foram realizados vários trabalhos, nomeadamente “substituição de telhas e reforço da sua estrutura, reforço de impermeabilizações, rectificação de revestimentos em paredes exteriores e interiores, substituição de tectos em gesso cartonado e substituição de quadro eléctrico no piso da Casa do Povo”. Segundo a mesma nota, foram ainda realizadas pinturas exteriores e interiores, retiradas floreiras e criado um átrio de espera para os utentes do Centro de Saúde.