Miguel Albuquerque promove trilho no Rabaçal

O sábado não vai ser de descanso para o presidente do Governo Regional que marca presença pela manhã na abertura do percurso recomendado da Lagoa do Vento, no Rabaçal depois da intervenção e á noite no Encontro de Jovens Talentos Quarto Crescente, na Praça do povo. No domingo Miguel Albuquerque também tem agenda, vai estar na Festa da Cebola, no Caniço.

O fim-de-semana para o chefe do Executivo madeirense mistura lazer com trabalho a começar amanhã pelas 11 horas no Rabaçal, onde vai percorrer o percurso da Lagoa do Vento, um caminho há muito conhecido, mas que sofreu melhoramentos e entra agora para a lista dos percursos recomendados. À noite vai estar no Encontro de Jovens Talentos Quarto Crescente, uma prova de talentos com alunos de várias instituições da Madeira e que está integrada nas comemorações dos 600 Anos do povoamento da Madeira e do Porto Santo. Pelas 21 horas.

A visita à Festa da Cebola é no domingo, às 16 horas.