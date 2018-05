Miguel Albuquerque já está em Londres

É a convite do clube Santacruzense de Londres que Miguel Albuquerque se encontra em Londres, mas vai aproveitar a ocasião para mais contactos. O presidente do Governo Regional já se encontra na capital inglesa, onde chegou acompanhado pela mulher e por Susana Prada, secretária do Ambiente, também acompanhada pelo marido.

Tal como o DIÁRIO já tinha noticiado, Albuquerque pretende “um encontro alargado com a comunidade madeirense residente em Londres”, bem como encontro com empresários.

A celebração do aniversário do clube acontece no sábado, mas ainda hoje o presidente do Governo deverá estar no evento ‘Chelsea Flower Show’, que faz a promoção da floresta Laurissilva da Madeira em Chelsea.

Esta deslocação prolonga-se até ao próximo domingo.