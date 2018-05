Miguel Albuquerque já está a participar num típico arraial madeirense em Londres

O presidente do Governo Regional já está a participar num arraial típico madeirense, cujo cartaz conta com a participação dos cantores Vânia Fernandes e Álvaro Florença.

Miguel Albuquerque chegou a Londres na quinta-feira para participar numa acção de promoção do turismo na Madeira, promovendo o património natural e a Floresta Laurissilva da Madeira, considerada desde 1999 Património da Humanidade pela UNESCO, ao mesmo tempo que decorria o Chelsea Flower Show, um dos mais importantes eventos hortícolas do mundo.

“A principal oferta [turística da Madeira] é a natureza, a paisagem, a hospitalidade, que os ingleses continuam a aproveita, e que agora é completada com o turismo activo, como canoagem, ciclismo de montanha, caminhadas, mergulho”, referiu.

A visita a Londres culmina hoje com a participação no 25.º aniversário do Clube Santacruzense de Londres, uma das associações portuguesas mais antigas no Reino Unido, que tem um protocolo com o Sporting Santacruzense da Madeira.

A principal actividade são as escolas de futebol de vários escalões etários que são frequentadas por cerca de 100 crianças e jovens acompanhados por adultos voluntários.

“É relevante o trabalho que esta associação faz, que é um trabalho de formação, de educação no âmbito de desportivo, de reforço dos vínculos entre a nossa comunidade”, elogiou o presidente do Governo Regional.