Miguel Albuquerque e Rui Moreira debatem no Porto descentralização e regionalização

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai amanhã ao Porto participar no jantar/debate alusivo à “Descentralização/Regionalização”, cruzando ideias sobre um tema que está na ordem do dia com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

A conversa será moderada pelo presidente da Assembleia Municipal, Miguel Leite e o evento é organizado pelo ‘Porto, Nosso Movimento’, uma Associação Cívica criada para dar continuidade à promoção do debate sobre a cidade nortenha e que tem como lema ‘o nosso partido é o Porto, sempre’.

Um movimento que apoiou a recandidatura de Rui Moreira, autarca com quem Albuquerque costuma debater matérias de interesse comum e por quem tem estima.

No ano passado, antes das autárquicas, Miguel Albuquerque admitiu ter dificuldade em perceber por que razão o PSD não apoiou Rui Moreira no Porto, preferindo, por outro lado, apostar em Álvaro Almeida. Rui Moreira “tem feito um bom trabalho, é uma pessoa reconhecida a nível do Porto, não tem nada de esquerda, é de centro-direita”. O PSD deveria, portanto, “ter-se antecipado e apoiá-lo”. “Era um bom candidato para o partido apoiar”, considerou Albuquerque. Rui Moreira acabou por ter o apoio do PS e do CDS-PP.